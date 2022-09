Dreiecks-Liebes-Drama in der Alten Feuerwache : Die Königin spielt einfach nicht mehr mit

Berenike (Laura Trapp) und Kaiser Titus (Jan Hutter) opfern in Jean Racines Tragödie (1671) ihre Liebe der römischen Staatsräson. Foto: Martin Kaufhold/martinkaufhold.de

Saarbrücken Jean Racine wird an deutschen Bühnen nicht wirklich gern gespielt. Das Saarbrücker Staatstheater wagte sich am Samstag an den Goethe der Franzosen – und kam nicht am Ziel an. Der fulminante Saison-Start blieb aus.

Paulinus lebt im Rom der Antike und ist ein glücklicher Kopfmensch. Er liebt nicht, er dient – dem Staat. Berät den Thronfolger, türmt in der Alten Feuerwache Plastiksäcke als Schutzwall gegen den Systembruch auf, fegt all den Dreck weg, den die von Leidenschaft und Schmerz Gequälten um ihn herum hinterlassen. Fabian Gröver ist der vermeintlich harmlose Saubermann eines Regimes, das „kein fremdes Blut im eigenen duldet“, verkörpert die unauffällige, gnadenlose Macht im alptraumartigen Liebes-Krimi, in den Gastregisseurin Alice Buddeberg die „Berenike“-Tragödie von 1671 verwandelt hat.

Sie spielt 79 n. Chr. in Rom, doch Pumphosen und Korsagen rufen die Barockzeit des Autors auf, den die Franzosen ihren Goethe nennen und den deutsche Regisseure nie wirklich ins Herz geschlossen haben. Obwohl Simon Werle – übrigens ein Saarländer – für großartige Übersetzungen sorgte. Was für das Saarländische Staatstheater, das unter Intendant Bodo Busse an einem deutsch-französischen Profil arbeitet, Grund genug war, am 17. September diese Saison-Eröffnungspremiere anzusetzen. Programmatisch gut so. Der Rest ist ein Jein. Denn Racines präzise, makellose Sprache beschwört ein Universum des emotionalen Übermaßes herauf, das sich plumper Gegenwärtigkeit verweigert und sich nur erklärt, wenn man den Hof des Sonnenkönigs zu Racines Zeiten mitdenkt: ein von Ritualen beherrschtes, alles Private auslöschende Gefängnis, in dem jede Regung politisch gedeutet wurde. Die Tränen – ein kritisches Statement.

In der Feuerwache brütet der römische Hof in kahler Düsternis, weiße Plastikstühle und schwarze Plastikeimer betonen die Sterilität. Auf einem kleinen Podest, das auch mal sehr steil hoch geklappt wird, prallen schicksalhafte Konflikte aufeinander (Bühne und Kostüme: Sandra Rosenstiel). Im theatermodischen Kunstraum schwanken die Schauspieler zwischen Psychologisierung und Stilisierung. Buddeberg bricht Racines hohen Ton nur selten, dann durch Improvisationen, die insbesondere Sébastien Jacobi als Antiochus mit komödiantischer Bravour meistert.

Der überforderte Mann, der abgöttisch liebt, kommt aus dem Hier und Jetzt, trudelt zwischen Egoismus und Treue gegenüber seinem Nebenbuhler Titus hin und her. Ein Nervenbündel, zerrieben zwischen Euphorie und Zerknirschung. Jahrelang litt der Kriegsheld stumm wie ein Tier, an der Seite der judäischen Königin Berenike, die dem römischen Herrscher Titus nach Rom gefolgt ist – wie er ist sie eine bedingungslos Liebende und Zurückgewiesene. Denn der Dritte im unglücklichen Bunde ist – zumindest bei Buddeberg – ein schwankendes Rohr im rauen Wind der existentiellen Entscheidungen. Jan Hutter zeigt Titus recht einfach gestrickt als konfliktscheuen Dauer-Zaudernden, durch sich selbst gebeutelt. Dabei besitzt dieser Typ ziemlich viel markige Stärke, denn er gewichtet die Pflicht gegenüber dem ausländerinnenfeindlichen Regime schwerer als sein persönliches Glück. Also verweigert er Berenike Heirat und Kaiserinnenstatus. Heim soll sie, der Wahnsinn der Trennung hebt an. Alle stürzen in Untiefen der Verzweiflung.

„So viel Schmerz. Wir häufen Trümmer auf Trümmer. Das muss aufhören.“ Die Sätze fallen in einem Epilog, der das Publikum heraus schleudert aus dem Ton des intimen Seelendramas aus ferner Zeit. Vergegenwärtigung etwa durch Videos, die gibt es hier nicht. Pur und ausgekahlt wählt Buddeberg die Ästhetik, reichert sie an mit optischen und szenischen Zeichen, deren Sinnhaftigkeit sich kaum erschließt. Schwarze Müllbeutel, die auch Leichenteile enthalten könnten, werden hin und her gewuchtet, es rieselt schwarze Erde, es regnet Asche, und Wassereimer stehen herum, die abrupt für heftige Waschungen benutzt werden. Die feinen Kostüme der Schauspieler sind verrissen und verschmutzt als kämen sie aus einer (Ukraine?)-Schlacht. Aufgesetzte Rätselhaftigkeit, Brüche.

Der finale, radikalste ist freilich der unerwartet berührendste, der die von Buddenberg errichtete Glaswand zerstört zwischen entrückter Szene und Zuschauerraum. Laura Trapp ist plötzlich nicht mehr die antike Königin, deren Emotionen das Racinesche Textkorsett bändigt, sondern eine von uns, die ihre Verunsicherung in eine sehr persönliche Publikumsansprache packt: „Die Zukunft ist dunkel. Wir werden uns verlaufen.“ Zuvor hat Trapp ihr Toten-, zugleich ihr Hochzeitskleid, Sinnbild grausam geplatzter Lebensträume, abgelegt. Sie fügt sich nicht dem von Männern für sie vorgesehenen Lebensentwurf. Wenn Titus, Antiochus und Paulinus über die Abwesende verhandeln, bleibt Trapp immerzu präsent auf der Bühne, beobachtet und lauscht, lauert wie ein Raubtier. Zwischen Zorn und Selbstaufgabe durchrast Trapp alle Gefühlslagen, glüht und erstarrt eiseskühl vernünftig. Eine Heroin, eine Ungebrochene, immerzu ganz bei sich. Trapp besitzt immense Leuchtkraft ohne Blendeffekte, sie scheint die Idealbesetzung für eine Geschichte, die von Selbstermächtigung zwischen zwei Männern erzählt. Doch Buddeberg verliert den roten Faden und das Vertrauen zu Racine, landet ohne innere Logik im diffusen Stimmungsbild des Krisenjahres 2022. Konsequent ist das nicht. So bleibt es bei einer solide beklatschten respektablen Leistung, für einen aufwühlenden, beglückenden Abend reichte es nicht.