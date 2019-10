Kulturtipp : Staatstheater wird politisch

Sie sind sehr jung. Sie tragen weiße Schutzanzüge. Und man bekommt eine Gänsehaut, wenn man in ihre fast noch kindlichen Gesichter schaut und ihre Fragen hört: „Warum?“ Das Saarländische Staatstheater ist politisch geworden.

10 000 vor allem junge Menschen waren vor drei Wochen in Saarbrücken auf der Straße. Sie demonstrierten, um zu zeigen, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Weil unsere Erde in absehbarer Zeit für Menschen nicht mehr bewohnbar sein wird, wenn wir nicht endlich etwas gegen die Klimakrise unternehmen.

So viele Jahre habe ich mir nach einem Theaterbesuch immer wieder die Frage gestellt: „Hat mich das jetzt weitergebracht?“ Ich habe viel schönes Schauspiel gesehen, interessante Texte gehört, gute Darsteller bewundert. Aber zu oft blieb ich mit dem Gefühl zurück, dass ich mich eben nur gut unterhalten hatte. Auch ein Wert, natürlich. Aber für mich muss Theater auch mal nachhaltig sein. Ich bin ein Kind der politischen Bewegungen der 1970er-Jahre. Da steckt das wohl im Blut.

Das zeigt das Saarländische Staatstheater in der nächsten Spielzeit

„Hoffnung“ ist spannendes, informatives Agitprop-Theater. Alles, was derzeit von den Fridays for Future-Jugendlichen und ihren Unterstützern diskutiert wird: Hier findet man es in konzentrierter Form auf der Bühne. Fast wie im Dokumentar-Theater. Besonders eindringlich wirkt das Ganze, weil Regisseur Krysztof Minkowski sich Verstärkung aus dem echten Leben auf die Bühne holt. Wie ein antiker Chor kommentieren junge Aktivisten der FFF-Bewegung aus Saarbrücken und Zweibrücken das Geschehen. Das geht manchmal ganz schön unter die Haut. Aber hinterher ist man tatsächlich schlauer.