Internes Rundschreiben lässt tief blicken Ministerium will weniger Hunde am Arbeitsplatz

Hunde im Büro haben viele Vorteile. Sie können die Stimmung auflockern, zu Spaziergängen animieren und gute Laune verbreiten. Außerdem müssen die Tiere dann nicht den Tag alleine zuhause verbringen, während Herrchen und Frauchen arbeiten. Deshalb dulden viele Unternehmen das Mitbringen von Hunden zum Arbeitsplatz. So handhabt es auch das Saarländische Ministerium für Bildung und Kultur in der Trierer Straße in Saarbrücken.