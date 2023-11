Interview Jonas Wengel Top-Student aus dem Saarland reist nach China

Es war nicht seine erste Auslandsreise, aber bestimmt die beeindruckendste. Jonas Wengel engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich als Mitglied des Rotaract Clubs St. Wendel (Jugendorganisation der Rotarier), dessen Präsident er 2021/22 war. Sein soziales Engagement führte ihn bereits mehrmals nach Kenia, wo er sich mittlerweile wie zuhause fühlt. Während seines Studiums an der Saarbrücker Universität verbrachte Jonas Wengel ein Auslandssemester auch in Schweden, bevor er im Oktober 2023 seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik erwarb. Vom 15. bis 30. September nahm er an einer ganz besonderen Reise teil, während der er vier chinesische Metropolen, Chengdu, Peking, Hongkong und Shenzhen, wo Huawei seinen Sitz hat, kennenlernen durfte. Zweifellos eine schöne Reise, die aber auch Frage aufwirft, warum ist Huawei so großzügig.