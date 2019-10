Regionalverband : Was Saarbrückens Tag der Wahrheit bot

Regionalverband Junge Leute aus Verbänden und Vereinen sagten den Entscheidern beim Kongress „Wir + Jetzt“, was sie nervt. Das reicht vom fehlenden Probenraum bis zur Angst vor der Abschiebung.

Der Regionalverband und seine Jugendzentren waren Mitveranstalter des ersten saarländischen Jugendkongresses „Wir + Jetzt“. Weitere Ausrichter waren der Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung (juz-united), der Landesjugendring als Arbeitsgemeinschaft von 27 Kinder- und Jugendverbänden im Land, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, der Verein „label m“ zur Förderung der Jugendkultur, das Café Exodus und der Deutsch-Ausländische Jugendclub (DAJC). Junge Menschen bis 27 Jahre, Jugendeinrichtungen, -verbände, -foren und -räte sowie Vereine und Schulklassen präsentierten an rund 30 Ständen, was sie tun. Und was sie fordern. Die jungen Leute sprachen mit dem Saarbrücker OB Uwe Conradt ebenso wie mit dem Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und der Bundestagsabgeordneten Josephine Ortleb.