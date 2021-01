Online-Lehrgang des SFV : Fußball-Verband bietet Kurs „Teamleiter Kinder“ an

Saarbrücken Der Lehrgang findet ausschließlich online statt. Die Präsenz-Phase entfällt aufgrund der Corona-Situation.

Anmeldeschluss für den Lehrgang „Teamleiter Kinder“ ist am Mittwoch, 3. Februar. Wer daran teilnehmen möchte, soll sich ab sofort an Jan Neubauer vom Saarländischen Fußball-Verband wenden – per Telefon an (06 81) 3 88 03 35 oder per E-Mail an jan.neubauer@saar-fv.de.