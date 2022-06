Urteil des Landgerichts : „Riesiger Erfolg“ gegen Facebook

Der Dillinger Aktivist Gilbert Kallenborn hat gegenüber dem Meta-Konzern, zu dem auch Facebook gehört, einen Teilerfolg erzielt. Foto: Teresa Prommersberger

Saarbrücken/Dillingen Im Streit mit dem Meta-Konzern über zwei gelöschte Facebook-Posts hat der Dillinger Aktivist Gilbert Kallenborn eine Niederlage einstecken müssen – aber zugleich auch einen „riesigen Erfolg“ erreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Eigentlich ist der gesamte Vorgang an Absurdität kaum zu überbieten: Ein jüdischer Aktivist postet ein Foto auf Facebook, auf dem unter anderem ein Hakenkreuz zu sehen ist. Der amerikanische Konzern Meta Platforms, dem Facebook angehört, entfernt diesen Post, weil er gegen dessen Grundsätze verstößt. Daraufhin klagt der Aktivist, der Dillinger Gilbert Kallenborn, auf Wiederherstellung seines Posts. Die Sache wurde jetzt beim Saarbrücker Landgericht entschieden: Dabei wurde Meta Platforms in dieser Sache recht gegeben, da der Paragraph 86a des Strafgesetzbuchs besagt, dass ein Hakenkreuz nicht dargestellt werden darf, wenn sich nicht gleichzeitig offenkundig und eindeutig davon distanziert wird. Jetzt hatte Kallenborn durchaus einen Kommentar unter das Foto gesetzt, der seiner Meinung nach eine klare Distanzierung von dem Nazi-Symbol enthielt (beim Bild handelte es sich um eine Darstellung der Kirchenglocke im pfälzischen Herxheim am Sand). Ganz abgesehen davon, dass er als jüdischer Aktivist und „Nummer eins unter den Kämpfern gegen die Nazi-Glocken in Deutschland“ per se maximal distanziert ist von jeglicher Nazi-Propaganda. Der Knackpunkt: Dieser Kommentar wurde von Meta Platforms geschwärzt, sodass nicht mehr erkennbar ist, was Kallenborn da einst geschrieben hatte. Leider sei der Kläger in einem Zivilprozess beweispflichtig, das sei in einem Strafprozess anders, sagt der Aktivist. Das Gericht habe somit Facebook nicht dazu zwingen können, die Balken zu entfernen. Er besitze auch keinen Screenshot mehr von seinem Post. Er sei sich aber sicher, dass er etwas unter das Foto geschrieben habe im Sinne von „Eine Schande in einem Haus Gottes“.

Sowieso sei Kallenborn der Ansicht, dass das Bild der Glocke nicht unter den Paragraph 86a fallen könne. Er habe schließlich gegen die Nazi-Glocke geklagt und vom rheinland-pfälzischen Generalstaatsanwalt Martin Graßhoff dabei zu hören bekommen, die Nazi-Inschriften seien „vorkonstitutionell“. Sie seien ja 1934, also vor dem Inkrafttreten bundesdeutscher Gesetze, angebracht worden. Man könne also das Gesetz nicht rückwirkend anwenden. Kallenborn weist auch darauf hin, dass das Bild der Glocke schon 2017 in vielen Presseerzeugnissen verwendet wurde, so auch kürzlich in einem Bericht des Saarländischen Rundfunks über das Urteil.

Was die von Meta Platforms angebrachten schwarzen Balken betrifft, so fühlt sich Kallenborn in seinem Grundrecht auf rechtliche Verteidigung verletzt. Spürbar ist, dass der Dillinger das Urteil in Sachen Hitlerglocke nicht auf sich beruhen lassen will. Über sein weiteres Vorgehen möchte er aber noch nichts verraten. Klar ist natürlich auch, dass er als Jude sich über strenge Gesetze bezüglich des Verwendens nationalsozialistischer Symbole freut. „Aber diese müssen auch richtig angewendet werden.“