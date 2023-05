Tanzen Per Kopfstand zum Titelgewinn

Die Aula verwandelte sich bei den saarländischen Schultanzmeisterschaften in einen Hexenkessel: Trotz des sportlichen Wettbewerbs feuerten die Teilnehmer auch die Konkurrenz lautstark an. Dieses Gemeinschaftsgefühl hat dem Schulsportbeauftragten des Saarländischen Landesverbandes für Tanzsport (SLT), Udo Ulrich, imponiert. Er hatte den Wettbewerb nicht nur organisiert, sondern mit der Rastbachtalschule in Saarbrücken, wo er Schulleiter ist, auch ausgerichtet. Ulrich betonte: „Schon die Grundschulgruppen haben gute Leistungen gezeigt.“ Eine besonders hohe Leistungsdichte bescheinigte er den Gruppen, die in Tanzsportvereinen oder Studios trainieren. „Schade nur, dass keine Turnierpaare aus dem Bereich Standard und Latein teilgenommen haben“, bedauerte er.