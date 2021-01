Fastnacht leidet unter Corona-Pandemie : „Saarländische Narrenschau“ fällt coronabedingt aus

Bilder aus besseren Tagen in der Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert. In diesem Jahr wird die Saarländische Narrenschau nicht stattfinden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nach der traditionsreichen Fernsehsitzung der Karnevals-Gesellschaft „M’r sin nit so“ (wir berichteten) wurde nun auch die „Saarländische Narrenschau“ pandemiebedingt abgesagt

Der Verband hatte zunächst ein Alternativ-Konzept mit weniger Zuschauern und Hygiene-Regelungen entwickelt, doch angesichts der aktuellen Coronalage habe man schließlich keine Wahl gehabt. Hinzu komme, dass viele der ehrenamtlichen Akteure wie zum Beispiel die Tanzgruppen in den vergangenen Monaten nicht für ihre Auftritte proben konnten, so Regert weiter, der auch als Sitzungspräsident durch die „Narrenschau“ führt.

Dennoch wolle der VSK auch an Fastnacht 2021 „versuchen, das wichtige Kulturgut an der Saar aufrecht zu halten.“ So zeigt das SR Fernsehen am Montag, 8. Februar, ab 20.15 Uhr, also zu der Zeit, in der eigentlich die aktuelle Ausgabe gelaufen wären, ein Best-of-Zusammenschnitt der vergangenen elf Jahre. Die 180-minütige Sendung sei ein „kompletter Mix aus Bütt, Tanz und Gesang“, sagt Regert. Zu Beginn ist der Moderator auf der Coach zu sehen und lädt die TV-Zuschauer dazu ein, mit dem VSK Corona-gerecht Zuhause trotzdem ein bisschen Faasend zu feiern.