Mundart zum Mitsommer : Sunnwendnaachd unn Summergligg!

Es naht der längste Tag des Jahres und damit Sommersonnenwonne pur. Warum das Vanilleeis jetzt besonders nach Freiheit schmeckt, das Freibad aber nicht ohne ist, weiß Georg Fox.

Ääns wääs mer genau: Die dòò Naachd gebbd kurds! Fier e Auebligg hädd mer gäär, dass die Uhr schdill schdehd. Midde im Jòhr – ausgangs vum Friehling – leid das Daadumm unn heid Òòmend isses widder so weid, eggsagd um 23 Uhr, 43 Minnudde. Mer hadds schunn iwwer Wuche geschbierd unn danne: Da! De Summer iss dò! De Mòòrje hadd frieh aangefang unn de Daach langd bis weid in de Òòmend ninn. Danne kummd se – die maagisch Sunnwend, woo die Naachd nuur halb so lang iss wie de Daach! Sellemòòls hadd die Kirsch de Gehansdaach gemiggsd middem heidnische Sunnwendfeschd, dass mer dò mid ohne Bammel unnem gudd Gewisse feire kunnd! Meischd gebbd e groos Fläggersche gemach unn alles drumerum iss de Middelpunggd. Feierflammefungge schbriddse glääne Irrlischder in de Naachdshimmel geesche die Geischder unn Däämmoone, die woo jeddse aus de Schlubbläscher kumme unn ihr Fòòds dreiwe wolle. All genn in die Gluud geloggd unn schwubbdiwwubb „Grilling mi sofdli“ sinn se furd. So kanns gehn am Rabbaarwer-Silweschder.

Kummd de Juuni mid gudd Wedder, sinn soggaar die Leid vill nedder! Unnerm brääde Himmelsblau uffer grien Wies buddse sisch die Daache mid der hell Sunn scheen raus. Gehansbeebscher schwirre erum. Wie innrer Hängemadd schaugele die Ähre uffem Feld hin unn häär. Dò drobbd die Dseid runner wie de Hoonisch vum Läffel. Mer fängd aan dse drääme. Kännde Juuni-Òòmende schwäddse, gääde se demid aangenn, dasse es Pussiere erfunn hädde! Dò schlaads Herds – mer wääs nidd warrum – gans figgs unn mer will de Summer erlääwe, dass mer sisch aan demm Gefiehl aach noch im Winder wärme kann. Waarm isses unn glaar unn iwwerhaubd: So kann mers hann! Es Wannilje-Eis schmaggd nò Freihääd unn Feerje. Summerdseid iss wie defier gemach, dei Faulhääd dse äschdemiere. Mansche glaawe, es wäär jeddse die Dseid, fier all das nidd mache dse misse, woofiers im Winder dse kald gewään waar. Nääwebei gesaad: Middem Summer kumme aach die Brummer! Es gebbd allgebodd Weschbe unn Biene. Mer heerd niggs als wie nuur Gesumms.

Wann die Sunn Blòòdere scheind, dääde die Bääm am liebschde de Hunde nòòlaafe. Ann heise Daache gebbd selbschd de eischne Schadde dsem Freind. Mer gehd ins Freibaad unn robbd sisch dord die Glääder vum Leib. Unner uns: Nidd alles, was naggisch erumlaafd, iss aach scheen! In denne Wuche duud soggaar de Rään rischdisch gudd unn mer hadds Gefiehl, als gääd de Summer nie sei Enn finne. Awwer wanns hinnenòò em Summer dse bund gebbd, fangd de Herbschd aan.