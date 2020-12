Köln/Saarbrücken : Saarländerin im „Supertalent“-Finale

Köln/Saarbrücken Das hat es in der Geschichte der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ wohl noch nie gegeben: Bei ihrer zweiten Teilnahme erhielt Sängerin Vanessa Calcagno am Samstagabend nicht nur von einem, sondern von allen vier Juroren den „goldenen Buzzer“.

„Ich war wie in Trance, das war ein unbeschreiblicher Glücksmoment“, sagt Calcagno zu ihrer „Supertalent“-Rückkehr nach elf Jahren. Die heute 35-Jährige erklärt, sie habe keine Angst davor gehabt, dieses Mal vielleicht schlechter abzuschneiden. Sie habe das Ganze eher als Herausforderung gesehen und sich vor der Aufzeichnung viel Druck gemacht, denn sie wusste: „Ich habe die Messlatte sehr hoch gelegt.“ So sang sie Puccinis Arie „Nessun Dorma“, mit der bereits Paul Pott 2007 die britische Ausgabe der Casting-Show gewonnen hatte. Nach ihrer ersten „Supertalent“-Teilnahme ging Calcagno mit dem Tenor auf Tour, trat zudem unter anderem in Spanien, Italien und in den USA auf.