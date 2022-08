Alpen-Überquerung in 48 Stunden gescheitert : Zähes Ringen mit sich und dem eigenen Körper

Der Saarbrücker Benjamin Weiler (links) und der Auersmacher Jürgen Schmidt bei ihrem Versuch, die Alpen in 48 Stunden zu überqueren. Bis zum österreichischen Zams lief es für die beiden auch gut, danach begannen die Probleme. Foto: Weiler/Schmidt

Saarbrücken/Auersmacher Der Saarbrücker Benjamin Weiler und der Auersmacher Jürgen Schmidt wollten in 48 Stunden die Alpen überqueren. Ihr Versuch schlug fehl, doch ein neuer Anlauf ist bereits in Planung.

Entspannt sitzen sie an diesem Samstagmorgen im Schatten der Bäume in ihren Stühlen. Mit einem Kaffee vor sich und gut gelaunt mit einem Lachen im Gesicht. Beide machen einen ruhigen, gelassenen Eindruck. Wenn man der Saarbrücker Benjamin Weiler und den Auersmacher Jürgen Schmidt so sieht, dann kommt dem Beobachter nicht in den Sinn, dass die beiden einige Tage zuvor noch mitten in den Alpen unter extremer mentaler und körperlicher Belastung unterwegs waren. „Körperlich geht es uns jetzt nach drei, vier Tagen soweit wieder gut“, erzählt der 34-jährige Weiler, „aber natürlich sind wir enttäuscht, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben.“

Am vergangenen Montagmorgen waren die leidenschaftlichen Bergsportler von Oberstdorf aus zu ihrer bisher extremsten Tour aufgebrochen. Ihr Ziel: den bekanntesten Alpenwanderweg „E5“ von Oberstdorf nach Meran in Südtirol in unter 48 Stunden absolvieren und dabei Non-Stop das höchste Gebirge Mitteleuropas überqueren. Dafür hätten in dieser Zeit 180 Kilometer mit über 9600 Höhenmetern im Aufstieg und noch mal 10 100 im Abstieg überwinden müssen. Ein Vorhaben, für das man normalerweise sechs Tage einplant.

Nach dem Start in Oberstdorf verlief Tag eins dann zunächst mehr als gut. „Wir waren gut unterwegs, und hatten auch beide ein super Gefühl“, berichtet Jürgen Schmidt (51) von den ersten Stunden. Insbesondere das in den Alpen oftmals unsichere Wetter „hätte besser nicht sein können“, fügt Schmidt hinzu. Bis zu einem Verpflegungspunkt im österreichischen Zams – einem Ort im Oberinntal in Tirol – lagen Schmidt und Weiler tatsächlich auf Rekordkurs. Denn in 48 Stunden hatte diese Strecke zuvor mutmaßlich noch niemand zurückgelegt. „Hinunter nach Zams führt ein langer Abstieg mit vielen Höhenmetern“, schildert der Polizeibeamte Weiler, „dort konnten wir ein hohes Tempo anschlagen, hatten einen super Rhythmus gefunden.“ Waren zuvor tagsüber auch immer wieder andere Wandergruppen auf dem „E5“ unterwegs, so hatten die Extremsportler den Weg in den Abend- und Nachtstunden komplett für sich alleine. Dort über eine so lange Zeit einsam in der imposanten Landschaft unterwegs gewesen zu sein, sei eine „tolle Erfahrung“ gewesen, sagt Schmidt, der beruflich als Vermessungstechniker bei der Bahn arbeitet.

Doch so gut es bis Zams lief, so groß waren ab dann die Probleme. „In Zams hatten wir unglaubliche Probleme, unsere geplante Route zu finden, da die Wege teilweise nicht vorhanden waren oder Gebäude einfach im Weg waren“, beschreibt Weiler das Dilemma. So standen sie urplötzlich fast in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. „Unser Problem war, dass ab Zams für „normale Wanderer“ ein Bustransfer ansteht“, sagt Weiler, „daher war die Beschilderung dort quasi nicht mehr vorhanden.“ Rückblickend sind sowohl Schmidt als auch Weiler der Ansicht, dass sie diese Stelle vor Ort hätten besichtigen sollen. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, entschieden sie, eine andere Strecke über Asphalt statt Wanderwege zu wählen. Und damit fingen die Probleme an.

„Auf diese 20-Kilometer-Asphaltstrecke waren wir so nicht vorbereitet und dort fingen auch die körperlichen Probleme an“, erinnert sich Weiler. Ihm machte die Achillessehne zu schaffen, auch Jürgen Schmidt kämpfte mit Problemen am Fuß. So begann ein stundenlanges, zähes Ringen mit sich und dem eigenen Körper. Sie versuchten alles, wollten ihn überlisten, doch am Ende gab es keinen Ausweg mehr. „Im Morgengrauen am Dienstag habe ich dann einfach gemerkt: Es geht nicht mehr“, gesteht Benjamin Weiler. Auch Schmidt sagt, dass er „es spätestens über den nächsten Bergrücken nicht mehr geschafft hätte.“ So fiel letztlich die Entscheidung, das Unterfangen nach knapp 21 Stunden und 91,65 Kilometern abzubrechen. Während sie davon berichten, ist spürbar, dass auch mit etwas Abstand noch eine gewisse Enttäuschung vorhanden ist. Mitentscheidend war dabei, dass sie im Vorfeld nicht bedacht hatten, dass ihre Bänder und Sehnen dieser extremen Belastung über einen solch langen Zeitraum noch nicht gewachsen waren. „Das, was wir uns bei der Planung überlegt hatten, hat wunderbar funktioniert“, sagt Weiler. Aber sie hätten letztlich während der Tour gemerkt, dass sie an gewisse Faktoren so nicht gedacht hätten.