Spaß für die ganze Familie : Saarländer entwickeln neues Fußball-Kartenspiel „Top Team“

Florian Meyer und Philipp Spaniol wollten ein Gegenmodell zu den Computerspielen entwickeln. Herausgekommen ist ein Kartenspiel. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Ein Gegenmodell zum reinen Computerspiel wollten zwei Saarländer mit ihrem Fußball-Kartenspiel „Top Team“ schaffen

Schon bei Kindern boomen digitale Medien. Florian Meyer und Philipp Spaniol werden damit in ihrem Berufsleben ständig konfrontiert: „Durch unsere Arbeit als Erzieher im Kindergarten stehen wir an vorderster Spielefront.“ Dem ständig steigenden Medienkonsum wollen sie mit ihrem neuen Spiel „Top Team“, das in den nächsten Tagen erscheint, entgegen wirken: „ein analoges, einfach zu verstehendes Kartenspiel“, das mindestens genauso viel Spaß mache wie eine digitale Partie.

Auch über ihren Beruf hinaus verbinden die beiden viele Gemeinsamkeiten: „Privat genieße ich jede freie Minute mit meiner Familie, gerne auch beim gemeinsamen Brettspiel“, sagt Spaniol. Zudem ist der 31-jährige Illinger sportlich und zählt wie auch Meyer Fußball zu seinen Hobbies. Der 33-jährige Walpershofener hat bereits seit Kindesbeinen an eine große Leidenschaft für jegliche Art von Spielen: „Gemeinsam mit meiner Familie wird mindestens einmal am Tag ein Brett- oder Kartenspiel ausgepackt“, sagt er. In ihrem Produkt konnten die Saarländer ihre gemeinsamen Interessen bündeln. Wobei „Top Team“ nicht nur ein Spiel für Fans der Ballsportart sei: „Bei unzähligen Testrunden stellten wir fest, dass der eingefleischte Fußball-Fan genau solche Jubelschreie ausstößt wie der Laie. Vor allem die Spannung bei einem Elfmeterschießen lässt sowohl Jung und Alt, Mann und Frau als auch Chef und Azubi zu einem frenetischen Fan werden.“

Gerade das Elfmeterschießen, das bei Punktegleichstand erfolgt, sei bei ihrem Fußballkartenspiel ein gutes Stichwort: „Dieses Feature ermöglicht es nämlich auch kleineren Kindern, aktiv am Spiel teilzunehmen“, betonen die Saarländer. So könne es auf jedem Familienabend benutzt werden, ohne jemanden ausschließen zu müssen. Zudem sei es schnell, leicht erlernbar und sorge für viel Spaß und Unterhaltung. „Auch die Tatsache, dass viele Spiele durch Glück entschieden werden, hat uns motiviert, ein eigenes zu entwickeln. Ein Spiel, bei dem man selbst Entscheidungen trifft, eigenständig die Taktik bestimmt und somit den Ausgang selbst in der Hand hat“, erklären die Erfinder.

Durch geschicktes Ziehen und Ablegen bei ihren Mitspielern bekommt jeder sein eigenes „Top Team“ aus elf Spielern auf die Hand und die Saison kann beginnen. Die große Anzahl von 110 Karten, zu denen ein Kader von 60 Spielern und 30 verschiedene Spieltagen gehören, und die Vielfalt an möglichen Kombinationen würden auch nach mehreren Durchgängen dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkomme, sind die Erfinder überzeugt.

„Die Idee zu unserem Spiel entstand schon im Sommer 2018“, erklärt Meyer. Nachdem sie es soweit fertig hatten, machten sie sich auf die Suche nach einem entsprechenden Verlag. Über Peter Meyer, der übrigens nicht nur der erste Vorsitzende des „Poprat Saarland“, sondern auch sein Patenonkel und Cousin ist, entstand der Kontakt zu Gregor Theado. Der Rechtsanwalt sowie seit 2017 Inhaber und Geschäftsführer der Firma „AMM Arts Music Media UG“ kümmert sich um die rechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Die Saarbrücker Kreativagentur setzt vor allem Projekte im Bereich der Musik und Kultur um.

Durch eine Crowdfunding-Kampagne habe ihre Idee dann Fahrt aufgenommen. 4223 Euro kamen zusammen. „Wir waren überwältigt von dieser Resonanz“, blickt Meyer zurück. Nach Ablauf der Kampagne gründeten die Spieleerfinder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und setzten sich an die Umsetzung. In wenigen Tagen können sie nun das fertige Endprodukt in ihren Händen halten. Durch die Crowdfunding-Kampagne sei es ihnen möglich gewesen, eine hohe Erstauflage von 2500 Exemplaren produzieren zu können. Nun hoffen sie, viele Spielfans zu finden.