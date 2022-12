Sanierung des Wahrzeichens : Der Saarkran in Saarbrücken erhält wieder einen Ausleger

Saarbrücken Vor zehn Jahren wurde der markanteste Bestandteil des Saarbrücker Wahrzeichens abmontiert. Jetzt kündigt die Stadt eine Sanierung an.

Mit einem neuen Ausleger will die Stadtverwaltung Saarbrücken dafür sorgen, dass der Saarkran wieder stärker wahrgenommen wird. Wie es am Mittwoch aus dem Rathaus hieß, soll der Ausleger denkmalgerecht erneuert werden, damit der Kran wieder stärker seinem historischen Vorbild entspricht.

Saarkran in Saarbrücken: Sanierung des Wahrzeichens

Der 1761 nach Plänen des Baumeisters Friedrich Joachim Stengel errichtete Kran diente dem Umladen von Waren aus Saarschiffen auf Karren und Fuhrwerke. Er wurde zum Symbol für die Handelsgeschichte der Stadt Saarbrücken – allerdings erst, seit er zwischen 1989 und 1991 von der Industrie- und Handelskammer (IHK) wieder auf dem alten Fundament neu aufgebaut wurde. 800 000 Mark, also rund 400 000 Euro, hatte sich die IHK das damals kosten lassen. Bereits 2001 war das Bauwerk schon wieder sanierungsbedürftig. Es gründete sich eine Initiative aus Wirtschaftsvertretern und anderen engagierten Bürgern, die das Geld dazu, 13 000 Euro, sammelten. Bei der Sanierung hatte man allerdings offenbar am Material gespart und Holz eingesetzt, das schneller faulte. Der Arm mit dem glitzernden Adler und dem Bierfass musste daher im Sommer 2012 aus Sicherheitsgründen abmontiert werden. Der Metalladler wurde eingelagert.

Jetzt kommt nach mehr als zehn Jahren wieder Bewegung in die Sache – wohl auch, weil die Sparkasse Saarbrücken 100 000 Euro für die Sanierung des Wahrzeichens bereitstellt. „Dank der Unterstützung der Sparkasse kann unser städtisches Gebäudemanagement diese Maßnahme im kommenden Jahr angehen“, teilte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Mittwoch mit. „Der Saarkran erhält wieder einen Ausleger, das ist eine gute Nachricht für unsere Stadt. Ich freue mich mit vielen Saarbrücker Bürgerinnen und Bürgern, denen die Attraktivität der Stadt am Herzen liegt. Der Saarkran ist ein historisches Wahrzeichen an zentraler Stelle in unserer Stadt. Er bereichert die Silhouette von Alter Brücke, Schloss und Schlosskirche und ist zudem ein Symbol für die Entwicklung der Stadt als Handelszentrum.“