„Saarhundert“-Geburtstag : Polygon leuchtet zum Saar-Geburtstag

Der Verein Bergbauerbe Saar hat das Polygon auf der Bergehalde in Ensdorf am Jubiläumstag „100 Jahre Saarland“ wie roten Stahl erglühen lassen. Foto: BeckerBredel

Wie glühend roter Stahl leuchtete das Saar-Polygon auf der Bergehalde in Ensdorf am Freitagabend. Der Verein Bergbauerbe Saar wollte mit der Aktion einen Beitrag zum 100. Geburtstag des Saarlands leisten, der derweil in der Saarbrücker Staatskanzlei begangen wurde.

