Veranstaltung am Sonntag, den 18. September 2022 : Saarforst-Landesbetrieb lädt zum Tag des offenen Reviers ein

Saarbrücken Am dritten Septemberwochenende finden wieder die deutschen Waldtage statt. Initiiert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Aus diesem Anlass lädt der Saarforst in die saarländischen Wälder ein.

Am kommenden Sonntag, den 18. September, veranstaltet der Saarforst-Landesbetrieb seinen Tag des offenen Reviers. Zum Anlass der deutschen Waldtage, bieten Försterinnen und Förster aus der Region Wanderungen und Spaziergänge in ihren Revieren an. Dabei können die Besucher Fragen stellen und bekommen einen Einblick in die Arbeit eines Försters. Im Regionalverband werden vier Veranstaltungen angeboten. Am Jagdschloss Karlsbrunn gibt es um neun Uhr eine frühmorgendliche Wanderung. In Lauterbach wird um 16 Uhr eine Waldführung mit dem Revierförster angeboten. Treffpunkt: der Parkplatz am Ende der Kreuzwaldstraße. In Sulzbach-Neuweiler findet um 14 Uhr eine Wanderung zur Erläuterung der Situation der Altbuchen im Bereich Neuweiler statt. Treffpunkt ist der ehemalige Umsetzer am Ende der „Brennender“ Berg-Straße in 66280 Sulzbach. Die vierte Veranstaltung ist eine Mountbike-Tour mit dem Förster. Start ist an der Scheune Neuhaus um 10 Uhr.