Umstrittene Holzfällaktion Darum haben die Quierschieder noch ein Hühnchen mit dem Saarforst zu rupfen

Über die Baumfällarbeiten vom vergangenen Dezember an der Fernwärmeleitung im Camphauser Wald ist inzwischen ein wenig das sprichwörtliche Gras gewachsen. Ein fader Beigeschmack aber bleibt. Denn nicht nur das hohe Ausmaß an gefällten Bäumen hatte die Anwohner seinerzeit schockiert. Sie und mit ihnen die Gemeindeverwaltung hatten sich irritiert über die Kommunikation des Auftraggebers Iqony GmbH und des ausführenden Saarforst Landesbetriebes (SFL) gezeigt (die SZ berichtete am 7. und 24. März).