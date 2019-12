Lehrgeld gezahlt in Mexico : Leidenschaft für harten Team-Sport

Saarbrücken Die Saarbrückerin Mona Stevens spielt American Football, zuletzt auch für eine Europa-Auswahl in Mexico.

Mona Stevens hat eine lange, anstrengende Reise hinter sich. Am 30. November startete sie erst nach Madrid, traf dort die Frauen der „Europe Warriors“ und flog mit dieser American-Football-Europamannschaft nach Mexico City, um gegen die Mexikanische Nationalmannschaft anzutreten. Inzwischen ist sie wieder in Saarbrücken und kann von anstrengenden Trainingstagen mit einem aus ganz Europa zusammengewürfelten Frauen-Team berichten – und von einer schmerzlichen Niederlage.

Die American-Football-Damen aus Europa verloren mit 0:20. „Aber da haben wir mehr als nur eine bittere Erfahrung gemacht. Denn mexikanische Co-Trainer, die uns zur Verfügung standen, haben der Heimmannschaft unser ‚Play Book’ weitergegeben. Darin waren alle unsere Spielzüge verzeichnet.“ Letztlich habe man keine Chance mehr gehabt:. „Mit einem Team, das ganz neu geformt wurde, kann man nicht schnell die Spielzüge umstellen. Auch kam unser Bus am Spieltag nicht ganz zufällig zu spät. Die nehmen das in Mexiko sehr ernst und nutzen auch solche Mittel, um zu gewinnen.“ Allerdings: „Im Zweikampf auf dem Platz waren die Mexikanerinnen dagegen sehr fair“, erzählt Mona Stevens von ihrer Reise.

Die Lady Canes trainieren montags von 19 bis 21 Uhr und donnerstags von 18 bis 20 Uhr am Matzenberg auf dem eigenen Kunstrasenplatz. Wer die Sportart kennenlernen will, sei herzlich willkommen vorbeizuschauen. Es gibt auch ein Jugend-Team.

Dass man in Mexiko auch unfaire Mittel nutze, um zu gewinnen, liege wohl auch daran, dass man unbedingt gut aussehen wollte. „Das Fernsehen war da, die hatten schon ein wenig Angst vor uns“, meint die selbständige Saarbrücker Physiotherapeutin. Das Risiko, gegen Europa zu verlieren, habe man wohl minimieren wollen. Dazu passe auch, dass es am Vorabend des Spieltags für die Europäerinnen nur Waffeln und Pfannkuchen statt der üblichen Sportlerkost gegeben habe. Rückblickend belächelt sie diese „Spielvorbereitung“ und würde jederzeit wieder an einer Auslandsreise der Warriors teilnehmen, auch wenn sie die Kosten dafür selbst tragen musste. „Leider gibt es im Damen-Football keine Sponsoren. Selbst Reisen mit der Nationalmannschaft bezahlten in der Vergangenheit die Spielerinnen, aktuell ist nicht einmal ein deutsches Team aufgestellt“, sagt die 27-jährige, die als Quarterback die zentrale Figur in der Saarbrücker Mannschaft der „Saarland Lady Canes“ ist.