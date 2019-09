Glückwunsch : Saarbrückerin Maria-Karoline Peters wird 100

Saarbrücken Im Altenwohnstift Egon-Reinert-Haus feiert Maria-Karoline Peters heute, Donnerstag, 5. September, ihren 100. Geburtstag. 1919 in Hamburg geboren lernte die Jubilarin, die damals noch Denull hieß, in der Hansestadt auch ihren späteren Ehemann, den Saarländer Hans Peters kennen.

Der war während des Zweiten Weltkrieges dort stationiert. Am 29. Juni 1940 folgte die Hochzeit und die beiden bekamen zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. 1941 zog die Familie von Hamburg nach Saarbrücken. Hier arbeitete Maria-Karoline Peters 27 Jahre bei der Landesversicherungsanstalt für das Saarland bis sie 1979 in Rente ging. 1983 verstarb ihr Ehemann, seitdem lebte sie alleine in ihrer Wohnung auf dem Saarbrücker Eschberg. Heute ist Maria-Karoline Peters Großmutter von drei Enkelkindern, vier Urenkeln und ihr ganzer Stolz sind ihre drei Ur-Ur-Enkel Ben, Philip und Valentina. Seit Juni lebt Maria-Karoline Peters im Egon-Reinert-Haus und fühlt sich dort sehr wohl.