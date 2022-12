Tierisches Weihnachtsgeschenk : Kostenloser Eintritt in den Saarbrücker Zoo an Heiligabend

Kostenloser Eintritt in den Saarbrücker Zoo an Heiligabend

Den Heiligabend können Tierliebhaber in diesem Jahr im Saarbrücker Zoo verbringen – und das sogar kostenlos.

Tierische Weihnachtsfreude im Zoo Saarbrücken : An Heiligabend können Zoofreunde den beliebten saarländischen Tierpark kostenlos besuchen. Der Saarbrücker Zoo hat am Samstag, 24. Dezember, von neun bis zwölf Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, wie die Presseabteilung des Zoos mitteilt.

„Der Zoo ist ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, Mensch und Tier. An Heiligabend möchten wir daher unsere Besucher mit freiem Eintritt beschenken und uns für ihre Treue im vergangenen Jahr bedanken“, sagt die kaufmännische Werkleiterin des Zoos, Simone Nießing.

Zoo Saarbrücken freut sich über Spenden

Wer am Fest der Liebe auch was für die tierischen Erdenbewohner tun möchte, kann im Zoo Saarbrücken etwas spenden. „Jede Geldspende hilft dem Zoo. Von Sach- und Futterspenden bitten wir Abstand zu nehmen“, so Nießing.