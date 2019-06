Stadtrat beschließt niedrigere Gebühren : Saarbrücker zahlen weniger für Kitas

Saarbrücken/Sulzbach Eltern in Saarbrücken und Sulzbach müssen ab August weniger für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. So hat der Saarbrücker Stadtrat am Dienstag niedrigere Kita-Gebühren ab August beschlossen. Der Beitrag für einen Ganztagsplatz im Kindergarten sinkt von 182 auf 147 Euro monatlich, was einer Entlastung um 35 Euro entspricht.

Ein Ganztgagskrippenplatz kostet 302 Euro statt 368 Euro. Weitere Entlastungen sollen folgen.