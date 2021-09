Nach der Bergung der havarierten „Vaterland“ : Saarbrücker wünsche sich Schwimmschiff als Restaurant zurück

Das havarierte Schwimmschiff aus Saarbrücken liegt mittlerweile an der Burbacher Schleuse auf dem Trockenen. Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken Die Bergung und der Streit um das Schwimmschiff „Vaterland“ hatte die Saarbrücker über Monate hinweg beschäftigt. Jetzt, wo es aus dem Stadtbild verschwunden ist, werden die Rufe nach einer neuen Nutzung des Schiffes laut.

Wie es mit dem Schwimmschiff „Vaterland“ weitergeht, ist noch nicht sicher. Am 3. September lief die erste Frist ab, bis zu der das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) den Eigner zur Beseitigung des Wracks aufgefordert hatte. Der hat aber nach eigener Aussage Widerspruch eingelegt und das Verfahren damit erst einmal verzögert. Und so war zu erwarten, dass das Wrack auch am 3. September noch in Burbach am Schleusenufer stehen würde. Hinter der Kulissen gehen die Streitigkeiten weiter.

Das WSA will die Räumung durchsetzen und lehnt weitere Aussprachen dazu ab. Der Eigner will die Versicherung seines Pächters in die Pflicht nehmen, doch die hat noch keine Deckungszusage gegeben. Auch hier gibt es Schriftverkehr mit Fristsetzungen – und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Thema nochmals Gerichte beschäftigen wird. Die Verschrottung des Schwimmschiffs ist noch nicht besiegelt. Es gibt verschiedene Gedankenmodelle. Der Saarbrücker Gastro-Berater Achim Sprengart wünscht sich die Vaterland als saniertes Restaurantschiff am alten Platz. Wir haben uns unter Saarbrückerinnen und Saarbrückern umgehört, was sie sich am freigewordenen Liegeplatz an der Berliner Promenade wünschen.

Horst Becker kennt das Schwimmschiff noch aus seiner Jugend. „Ich bin Ur-Saarbrücker und habe viele Erinnerungen mit dem Schwimmschiff. Ich würde mir wünschen, dass es wieder zu einem Restaurant wird. Dann könnte man wieder lecker auf der Saar essen gehen. Früher gab es im Schwimmschiff eine sehr leckere Fischsuppe. So etwas wünsche ich mir wieder. Das hatte immer ein besonderes Flair“, erklärt der 61-Jährige. Seine Frau Anja Becker-Lippemaier könnte sich auch eine Alternative zur Discothek vorstellen. „Eine Tanzlounge mit Pianomusik wäre etwas Schönes. Discotheken sind etwas für die jüngere Generation. Es wäre schön, wenn es auch wieder etwas für unsere Generation gäbe. Vielleicht lässt sich das auch mit einem Restaurant kombinieren“, so die 53-Jährige. Freuen würden sich die beiden, wenn das alte Schiff restauriert wird. „Das Schiff hat so lange zum Stadtbild gehört, es wäre schade, wenn es einfach weg wäre“, sagt Horst Becker.

Auch Manfred Stötzer wünscht sich ein Restaurant. „Ich hoffe, dass nicht nochmal ein Shisha-Schiff daraus wird, denn Shisha-Cafés gibt es in Saarbrücken schon genug. Ich fände es gut, wenn das alte Schiff noch mal restauriert wird. Es müsste nicht mal mehr im Wasser liegen. Es würde mir reichen, wenn es auf den Saarwiesen auf Land liegt. Dann könnte man ein Restaurant daraus machen oder sogar eine Sehenswürdigkeit“, so der 60-Jährige.

Der 30-jährige Alexandre Lee will auch kein Shisha-Schiff mehr am Saar Ufer liegen haben. „Es gibt so viele Shisha-Bars. Ich finde das Saarland sollte nicht für seine Shisha-Bars bekannt sein“, erklärt der Riegelsberger. Am liebsten hätte er ein Restaurant an der Stelle.

Auch Pauline Kruszynski wünscht sich einen Gastronomiebetrieb an dieser Stelle zurück. „Ein gemütliches Café mit veganen Optionen wäre für mich optimal. Ich glaube auch, dass so ein Café die Ecke an der Berliner Promenade verändern würde“, so die Studentin. Auch eine Konzertmöglichkeit für Akustik-Musik würde der 24-Jährigen gefallen. „Wenn es noch mal ein Shisha-Café wird, wäre das auch gut. Ich glaube, man kann nichts machen, was allen gefällt“, erklärt die Saarbrückerin.

Alisa Nauert sieht das ähnlich. Die 23-Jährige wünscht sich ein kleines Café mit gemütlicher Atmosphäre. „Ein Party-Schiff finde ich immer gefährlich, da es so nah am Wasser ist. Deswegen hätte ich gerne etwas ruhiges. Interessant fände ich auch etwas Gemeinnütziges wie ein Büchertausch mit Tischen zum Lesen“, so die Studentin.