Feurige Fußballspieler : Saarbrücker verstärkt Fußball-Nationalmannschaft

Quierschied/Auersmacher Die Bundes-Elf der kickenden Feuerwehrleute siegte klar gegen Auersmacher und Quierschied.

Die Feuerwehr-Nationalmannschaft war in dieser Woche zu Gast im Saarland und hat den beiden Saarlandligisten SV Auersmacher und Spvgg Quierschied mal schön die Leviten gelesen: Am Montag gewannen die Feuerwehrleute mit 3:1 in Auersmacher und am Dienstag mit 4:2 in Quierschied. Dabei feierte auch der Saarbrücker Berufsfeuerwehrmann Jens Krämer sein Debüt im Trikot der Nationalmannschaft. In beiden Spielen wurde der 28-Jährige eingewechselt.