Neuer Jahresplan „Wanderlust 2024“ Saarbrücker Verein wirbt für Wald und Wandern

Bei den Neuwahlen im Januar wurden auch „Jugendbeauftragte“ in den Vorstand aufgenommen, die für die Zielgruppe „Kinder mit Eltern oder ohne“ spezielle kleinere Ausflüge in den nahen Wald oder einen Abenteuerspielplatz organisieren. „Wald macht schlau“, heißt dabei die Devise. „Und auch ältere Mitglieder, denen der Kontakt mit Kindern Spaß macht, können gerne dabei sein.“ Für 25 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, so der Saarbrücker Saarwald-Verein-Vorstand, gibt es „ein tolles Wanderprogramm, eine Tagesfahrt mit Wanderungen in Luxemburg/Bad Mondorf/Remerchen und eine zusätzlich kostenpflichtige Ferienfahrt nach Andorra oder an die Costa Brava“. Und nächster großer Höhepunkt in der Saar-Heimat? "Am 27. April feiert der Saarwald-Verein den Tag des Baumes im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken an der Konzertmuschel mit Oberbürgermeister Uwe Conradt und etlichen bislang noch geheimgehaltenen Attraktionen.