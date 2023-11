Hightech made in Saarbrücken K-Lens bietet klugen Qualitätscheck

Am Römerkastell 4 in Saarbrücken liegen Vergangenheit und Zukunft ganz dicht beieinander. Von 1939 bis 2002 hat die Firma Zenner in dem großen Gebäude mitten in der Landeshauptstadt Wasserzähler entwickelt, gebaut und geprüft. Bis heute zeugen einige Überbleibsel von diesen Zeiten. So ist die fast schon historische Prüfstelle für Großwasserzähler im Eingangsbereich noch immer eingerichtet, wie sie es vor mehr als einem halben Jahrhundert einmal war. Nur wenige Meter davon entfernt tüfteln 15 Mitarbeiter der K-Lens GmbH an hochmoderner Technologie. Spezialisiert auf industrielle Bildverarbeitung, gepaart mit Künstlicher Intelligenz (KI), liefert das 2016 gegründete Unternehmen Sensoren, die „einzigartig und patentiert sind“, wie Geschäftsführer Stefan Beinkämpen stolz betont.