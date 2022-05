„Pahua“: erster saarländischer Bio-Energy-Drink : Saarbrücker treten gegen Red Bull an

Timo Würtz (26), Geschäftsführer der OrgEnergy GmbH, aus Saarbrücken. Foto: Udo Rau/Picasa/Udo Rau

Saarbrücken Sie haben sich kein Leichtgewicht als Konkurrenten ausgesucht: Das junge Saarbrücker Unternehmen OrgEnergy GmbH bringt den „ersten saarländischen Bio-Energy-Drink“ auf den Markt.

Von Udo Rau

Die schlanke 250-Milliliter-Dose im edlen Design mit dunkelbraunem Grundton macht etwas her und liegt gut in der Hand. „Pahua“ – eine lautmalerische Umsetzung von „power“ – steht drauf. Auf der einen Dose sind Cranberrys und eine angeschnittene, halbe Limette abgebildet. Darin ist der „erste saarländische Bio-Energy-Drink“ (Eigenaussage) abgefüllt.

Mit der Marke „Pahua“ ist ein junges Saarbrücker Unternehmen gerade am Markt gestartet: Die OrgEnergy GmbH mit Sitz in der Bismarckstraße. „Wir gehen damit in einen wachstumsstarken Markt und treten gegen den Marktführer mit den beiden roten Bullen im Logo an“, sagen die beiden Geschäftsführer und gebürtigen Saarländer Daniele Gentile (29) und Timo Würtz (26), beide im Beruf des Kaufmanns für Marketing-Kommunikation ausgebildet.

In einem boomenden Markt mit starkem Wettbewerb mit einem neuen Produkt loszulegen – das ist schon ein kühnes Unterfangen. Die Gründer schrecken vor dem großen Marktführer nicht zurück und sind überzeugt von ihrem Produkt.

Auf die Idee dazu kamen Daniele Gentile und Andreas Fuhrmeister (49), Geschäftsführer der Friends* Gesellschaft für Events, Marketing und Kommunikation mbH. „Wir kommen beide aus dem Marketing-Bereich im Dienstleistungssektor, haben mit Emotionen zu tun und dachten, es wäre schön, ein eigenes Produkt dafür auf die Beine stellen“, berichten sie. Und so kamen sie auf die Idee mit den Bio-Energydrinks. Der Markt mit Standardware ist übervoll davon, also musste etwas Neues her: „Bio ist für uns die Zukunft, damit möchten wir identifiziert werden, denn 45 Prozent der Deutschen möchten vor allem gesund und bewusst leben. Damit steht ,gesund‘ erstmals vor ,lecker“, zitieren sie eine Marketing-Studie von Foodwatch und der Techniker Krankenkasse. Der noch kleine Bereich koffeinhaltiger Bio-Energydrinks gehört unter der Kategorie „Natural Energy“ zu den Wachstumshoffnungen im Getränkebereich mit noch „wenig Kannibalisierung“, so die Marktforscher von AC Nielsen.

Die Grundidee war da: Bio, Energydrink, vegan, weniger Zucker als der Wettbewerb, keine synthetischen Inhaltsstoffe, kein Taurin, natürliches Koffein. „Wir haben viele Getränke-Grundstoffe in allerlei Geschmacksrichtungen probiert, diskutiert und hatten dann eine Zielrichtung“, so Timo Würtz und Andreas Fuhrmeister. Damit gingen sie zu einem weltweit führenden Hersteller natürlicher Grundstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit Sitz in Hessen. Gemeinsam entwickelten sie nach den Ideen der Saarländer ein Konzept – zunächst gibt es zwei Produkte, einmal „Pahua classic“ (von dem alle weiteren Varianten abgeleitet werden) und die Sorte „Cranberry & Lime“.

Das Unternehmen wurde im Januar 2021 gegründet. Auch die Saarbrücker Newkom-Gruppe setzt auf die Idee der Saarländer und beteiligte sich am Jung-Unternehmen. Kapital von Förderbanken wollte man „bewusst“ nicht. Der Aufbau stellte die Gründer mitten in der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen: Das fing damit an, die passenden Weißblechdosen am Markt aufzutreiben (die am Ende fünf Prozent teurer wurden als kalkuliert) und dann musste ein Abfüller her: Den fanden sie in Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze. Die erste Charge ist mittlerweile abgefüllt und lagert in einem Neunkirchener Logistik-Unternehmen.

Als Zielgruppe sehen die Gründer junge Menschen in urbanen Regionen, gesundheitsbewusste Menschen, Studenten, Gamer, Sportler, die ihren Durst mit einem gesunden Drink löschen wollen. In ihrer „Markenwelt“ schweben ihnen mit viel Grün bepflanzte Hochhäuser, urbane Schnelligkeit, positives Lebensgefühl vor. Hinter dem Markenauftritt steht die Saarbrücker Werbeagentur HDW, die für das Brand Design und die Corporate Identity zuständig ist.

Jetzt müssen die neuen Getränke zunächst einmal am Markt eingeführt werden, erfahrungsgemäß bei den vollen Regalen keine leichte Aufgabe: „Wir gehen jetzt Klinken putzen, wir wollen in den regionalen Einzelhandel“, sagt Würtz. Weitere Ziele zum Start: Ausgewählte Gastronomie; Start-ups, Co-working-Spaces, Bio-Bäckereien, Bio-Läden, Schichtbetriebe, Konferenz-Hotels, die ihren Tagungsgästen neben dem üblichen Kaffee „Pahua“ als muntermachende Alternative anbieten. Die Dose geht mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1,59 Euro (plus 25 Cent Pfand) an den Start. Ein eigener Onlineshop startet in Kürze. Und natürlich werden auch Social-Media-Kanäle genutzt.