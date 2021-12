Spender gesucht : Saarbrücker Tim (30) an Leukämie erkrankt – jetzt sucht er einen Lebensretter

Saarbrücker Tim (30) an Leukämie erkrankt – jetzt sucht er einen Lebensretter

Dieses Foto zeigt Tim und seine Freundin Sina in der Klinik, wo er seinen 30. Geburtstag verbringen musste. Foto: DKMS

Saarbrücken Der Saarbrücker ist an Leukämie erkrankt. Eine Stammzellenspende kann sein Leben retten. Die Hilfsorganisation DKMS erklärt, wie die Spendersuche abläuft.

Die Welt sehen, reisen, Spieleabende mit Freunden und zusammen aus dem Flugzeug springen: All das wollen Sina und Tim noch zusammen erleben. Das muss jetzt warten: der 30-jährige Tim aus Saarbrücken hat Blutkrebs. Vor einigen Wochen erhielt er die Diagnose: ALL, akute lymphatische Leukämie. Nur eine Stammzellenspende kann ihn retten. Tims Bruder kommt als Spender nicht in Frage: Die Genmerkmale passen nicht. Lediglich ein Drittel der Patientinnen und Patienten findet innerhalb der Familie einen passenden Spender.