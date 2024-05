Wie sieht Saarbrücken in fünf Jahren aus? Leerstände, Wohnungsnot, Klimanotstand: Parteien diskutieren über städtebauliche Ideen

Es ist Wahlkampf. Wer am 9. Juni in den Saarbrücker Stadtrat gewählt wird, entscheidet mit, wie die Stadt sich in den kommenden fünf Jahren entwickeln soll. Dazu hatte der Saarbrücker Städtebaubeirat am Donnerstag vergangener Woche, einen Tag vor dem Hochwasser, zur Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtratsfraktionen von SPD, CDU, FDP, Bündnis90/Die Grünen und von Die Linke ins Garelly Haus an der Eisenbahnstraße eingeladen. Die Grünen allerdings stellten ihre städtebaulichen Visionen für den ökologischen Stadtumbau nicht vor. Stattdessen glänzten sie durch unentschuldigte Abwesenheit, was bei den Veranstaltern als auch im Publikum für Irritationen sorgte. Zumal die Grünen wie man hört auch die einzige Partei ist, die sich noch nie mit den Experten vom Städtebaubeirat ausgetauscht haben soll.