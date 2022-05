Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung : Stadtwerke-Chefs unterzeichnen die Charta der Vielfalt

Saarbrücken Saabrücker Stadtkonzern will Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Unternehmensspitze bezieht Belegschaft in das Konzept ein.

Der Stadtwerke- Saarbrücken-Konzern unterzeichnete zum zehnten Diversity-Tag, also zum zehnten Tag der Vielfalt, am Dienstag, 31. Mai, die Charta der Vielfalt. Das ist ein Bekenntnis zu Vielfalt und Toleranz in der Arbeitswelt. Die Unterzeichnung gehört zur Kampagne „Wir heißt Alle!“, mit der sich Stadtwerke und Saarbahn gegen Rassismus und Diskriminierung stellen. „Wir schätzen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diversität ist für uns eine Bereicherung. Diskriminierung jeder Form hat deshalb in unserem Unternehmen keinen Platz. Mit unserer Mitgliedschaft in der Charta der Vielfalt möchten wir diese Haltung unterstreichen und setzen uns für einen toleranten und respektvollen Umgang miteinander ein“, teilen die Konzerngeschäftsführer Peter Edlinger und Franz-Josef Johann mit.