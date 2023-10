3000 Eier tauscht der Verein im Jahr aus Taubenverein sucht „rüstige Rentner“

„Klopf, klopf, guten Morgen“, sagt Helga Ehretsmann und streckt den Kopf in das Taubenhaus. Die Vögel kennen die Stimme der Rentnerin. 79 Jahre alt wird sie in diesem Jahr. Jeden Tag kommt die Vorsitzende des Stadttaubenvereins am Schlag im Lampertshof vorbei – egal ob an Sonn- und Feiertagen, an ihrem Geburtstag, und auch an Weihnachten geht’s zuerst zu ihren „Täubchen“.