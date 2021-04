Spitzenposition in der Stadtverwaltung : Saarbrücker Ratskoalition benennt ihren Anwärter auf den Posten des Baudezernenten

Spitzenposition in der Stadtverwaltung

Paul Berberich will neuer Baudezernent der Landeshauptstadt Saarbrücken werden. Foto: Berberich

Saarbrücken (red) Die Stadtratskoalition aus CDU, Bündnis 90/Grüne und FDP nominierte am Mittwoch den Kandidaten für das Amt des Baudezernenten der Landeshauptstadt Saarbrücken. Patrick Berberich (42, CDU), Bauingenieur und Volljurist, wird sich der Wahl stellen. Die Stelle ist neu zu besetzen, weil der frühere Dezernent, Heiko Lukas, 2020 aus dem Amt schied.

Der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Sascha Zehner, zur Nominierung des Kandidaten: „Wir sind überzeugt, dass Patrick Berberich für eine neue Führungskultur im Baudezernat steht. Als gestandener Fachmann für Bauen und mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Verwaltung wird er die wichtigen Bauprojekte vorantreiben, aber auch für eine ganzheitliche Betrachtung der Landeshauptstadt Saarbrücken mit ihren vielfältigen Herausforderungen in der Innenstadt sowie in den Bezirken sorgen.“ Yve Brück, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sieht mit Berberich als neuem Baudezernenten viele Möglichkeiten, Saarbrücken als Klimahauptstadt weiterzuentwickeln. Sie freue sich auf die Umsetzung „unseres Koalitionsvertrages mit seinen klima- und umweltpolitischen Schwerpunkten“. Torsten Reif, ebenfalls Vorsitzender der Grünen-Fraktion, ergänzt, die Grünen seien zuversichtlich, mit Berberich wichtige Zukunftsprojekte für unsere Stadt umsetzen zu können. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung der versiegelten alten Industriefläche Halberger Ohr oder der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für eine rasche umweltgerechte Mobilitätswende.