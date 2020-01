Kulturausschuss-Sitzung : Ohne Eventkultur internationale Aufmerksamkeit erregen

Saarbrücken Die Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie, Andrea Jahn, hat im Kulturausschuss das Jahresprogramm vorgestellt.

In der ersten Sitzung des Kulturausschuss im neuen Jahr hat Andrea Jahn, Leiterin der Stadtgalerie, am Donnerstag das Jahresprogramm vorgestellt. In dessen erster Hälfte dominiert Klangkunst. Den Auftakt macht am 6. März der Schweizer „Zimoun“. Mit Sensibilität für ortsbezogene Situationen schafft er raumgreifende kinetische Installationen. In diesen kollidiert dank motorbetriebener akustischer Systeme die Ordnung industriell produzierter Alltagsobjekte mit dem lebendigen Chaos natürlicher Kräfte. Im Zentrum stehen schwingende Mikrostrukturen, deren mechanische Rhythmen Zimoun untersucht. Er beweist dabei sowohl Humor wie eine scharfe Beobachtungsgabe.