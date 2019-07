Kommunalpolitik : SPD will neuen Stadtratsausschuss

Saarbrücken Außerdem sollen Zuständigkeiten der Saarbrücker Gremien neu geregelt werden.

Wenn es nach der SPD geht, soll sich außerdem der Haupt- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrates künftig verstärkt um das wichtige Thema Digitalisierung kümmern. Deshalb möchte die SPD auch, dass der Begriff Digitalisierung in den Namen des Hauptausschusses integriert wird. Weiter schlägt die SPD vor den Friedhofsausschuss aufzulösen und ihn in Bauausschuss zu integrieren. Das Themenfeld „Gesundheit“ will die SPD aus dem Zuständigkeitsbereich des Sportausschusses in den des Sozialausschusses verschieben.