Literaturförderung : Saarbrücken macht Lust auf Literatur

Am Dienstag machte das Sommerlesen der Stadtbibliothek Saarbrücken unter freiem Himme besonders viel Spaß. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die Stadtbibliothek steigert bis 28. Juni das Interesse an Literatur. Aber das Programm des Sommerlesens hat noch weit mehr zu bieten.

Eine Biertischgarnitur, riesengroße, gemütliche Kissen, kleine Couchtische, sowie kunterbunte Sessel aus Kunststoff waren schon aufgebaut, die Bücherregale vor der Stadtbibliothek gut bestückt. Denn am Dienstagnachmittag begann auf dem Gustav-Regler-Platz das vierte Sommerlesen der Stadtbibliothek Saarbrücken. Mitten in der Stadt haben die Saarbrücker nun bis zum Freitag, 28. Juni, tagsüber die Möglichkeit, sich vor der Stadtbibliothek hinzulümmeln, in den Büchern zu schmökern, sich zu unterhalten, am Bücherflohmarkt und sogar an einem Cocktailkurs der Bücherei teilzunehmen. Oder aber auch mit Kindern zu basteln.

Das war am Dienstag der Fall. Sehr sympathisch und locker und ohne offizielle Begrüßung fing Nadja Bauer, Leiterin der Kunstschule „Phantabaki“ in Völklingen, um 16 Uhr an, Armreifen für Superhelden herzustellen. „Phantabaki steht für phantastische Bastelkiste“, erläuterte sie lachend den lustigen Namen der Malschule.

Das Programm Mittwoch, 19. Juni, ab 16 Uhr Vorlesen für Kinder ab 3, ab 17 Uhr Cocktailkurs. Freitag, 21. Juni, ab 10 Uhr Bücherflohmarkt, ab 17 Uhr Fête de la musique. Samstag, 22. Juni, ab 10 Uhr Bücherflohmarkt, ab 14 Uhr Saarbrücken spielt. Montag, 24. Juni, ab 17 Uhr Café Biblio. Dienstag, 25. Juni, Ausstellungsstart „Spirit of Woodstock“, ab 16 Uhr Basteln. Mittwoch, ab 16 Uhr, Vorlesen für Kinder ab 3. Freitag, 28. Juni, ab 14 Uhr Basteln.

Bauer kennt das „Sommerlesen“ der Stadtbibliothek. „Ich war schon im letzten Jahr dabei, da wurde das Basteln gut angenommen. Und wir hatten viel Glück mit dem Wetter.“ Aber auch das drohende Gewitter am Dienstagnachmittag störte sie nicht.

„Wenn es regnet, dann machen wir einfach drinnen weiter“, sagte sie und lachte. Sie betonte noch, dass das kostenfreie Basteln mit Kindern ab drei Jahren in diesem Jahr nachmittags etwas später beginne, denn „es sind ja noch keine Sommerferien“.

Dann aber widmete sie sich ganz der kleinen Mia. Die war mit ihrer junggebliebenen Oma gekommen, die die Bastelkurse von Najda Bender in höchsten Tönen lobte. Zuerst aber streifte sich das Mädchen ein altes Hemd über die Kleider. Dann erklärt Nadja Bender dem Mädchen, wie es mit der Schere aus alten Küchenpapierrollen Streifen schneidet, die dann übereinandergelegt und geklebt werden.

„Dann werden die Armbänder stabiler“, erläuterte Bauer. Mia durfte die Papierrollenstücke erst bemalen und mit Bändchen oder Steinchen weitergestalten.

Nebenan hatte sich die Saarbrücker Künstlerin Angelika Roth auf einem Loungesessel niedergelassen. „Ich finde das einfach toll, wie schön hier alles aufgebaut wurde. Und wie schön die Kinder hier in der Öffentlichkeit einfach so basteln können“, lobte sie das Sommerlesen, das in diesem Jahr schon zum vierten Mal über die Bühne geht.