„Time to say goodbye“ : Saarbrücker Soho-Club schließt seine Tore

Saarbrücken „Unvergessliche Nächte“ haben unzählige junge Erwachsene im Soho-Club in Saarbrücken verbracht. Nun muss er schließen. Wie es jetzt weitergeht.

“Kult“, „schöne Erinnerungen“ und “unvergessliche Nächte“: Fans trauern um den Soho-Club in Saarbrücken. Auf Facebook wurde heute bekannt, dass der Partytempel in Saarbrücken schließen wird.

„Eine Ära geht zu Ende. Wir schließen das SOHO! Ein Jahrzehnt voller Freude und unvergesslichen Nächten liegt nun hinter uns. Auf diesem Weg wollen wir uns bei unseren Gästen, Mitarbeitern, DJs und Geschäftspartnern von Herzen bedanken“, schreiben die Betreiber des Clubs in einem Facebook-Post.

Darin deute sie auch an, dass bereits ein Nachfolgekonzept besteht. Ab Sommer wird in den Räumlichkeiten in der Kaiserstraße ein Konzept übernehmen, für das sich Saarbrücken „warm anziehen“ kann, umschreiben es die Betreiber.