Saarbrücken : Saarbrücker Seniorenbeirat lädt zu einem Vortragsabend

Saarbrücken Rund ein Drittel der Einwohner von Saarbrücken sind mittlerweile über 60 Jahre alt. Rund 50 000 wechseln in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben in den Ruhestand. Das teilt der Seniorenbeirat mit.

Unter dem Titel „Gut vorbereitet in den Ruhestand“ veranstalten der Seniorenbeirat und das Netzwerk Unterer Rotenbühl am Donnerstag, 31.Oktober, ab 18 Uhr im Kulturbistro Malzeit, Scheidter Straße 1, einen „Dialog-Vortrag“ mit vielen praktischen Tipps. Die Referenten sind zwei erfahrene Mitglieder des Seniorenbeirates, Herbert Alt und Rüdiger Blies. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen, die in Rente gehen, zu einem leichteren Einstieg in die neue Lebensphase zu verhelfen.