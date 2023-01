Ausdauertraining : Senioren bringen sich gemeinsam in Form

Fechingen/Dudweiler Auch im neuen Jahr gibt es Fitnesstage für die Saarbrücker in den besten Jahren. Altersgerechte Sportarten sollen Körper und Seele guttun.

Die Seniorenfitnesstage des Saarbrücker Seniorenbeirates in Fechingen und Dudweiler gibt es auch im neuen Jahr statt. Alle Senioren, die in Gesellschaft etwas für ihre Gesundheit und körperliche Fitness tun wollen, können an dem Sportangebot teilnehmen. Trainer leiten sie an.