Gemeinschaftsschule Rastbachtal Schüler simulieren Vereinte Nationen in Rom

Acht Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Rastbachtal haben kürzlich einen ganz besonderen Ausflug nach Rom gemacht. Denn die 17- bis 19-jährigen nahmen an der „MUN Rome“ teil. „MUN“ steht für Model-UN, also eine Simulation, für die junge Menschen kurze Zeit in die Rolle von Delegierten bei den Vereinten Nationen (UN) schlüpfen dürfen. In dieser Inszenierung repräsentierten sie eine ihnen zugeteilte Nation und diskutierten über aktuelle Themen.