Schloss Saarbrücken in seine Bestandteile zerlegt : Saarbrücker Schloss als Puzzle und Wimmelbild

Saarbrücken Das Saarbrücker Schloss ist in seine Einzelteile zerfallen – jedenfalls bis man es wieder zusammengesetzt hat: Die Tourist Info Saarbrücken bietet jetzt auch ein „Schlossmotiv-Puzzle“ an, nach Terminvereinbarung ist Beratung und Kauf (8,90 Euro) auch vor Ort möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei dem Motiv handelt es sich um das bekannte Schloss-Wimmelbild des Saarbrücker Illustrators Jürgen Schanz aus dem dritten Band der Wimmelbuch-Reihe „Das Saarland wimmelt“. Das Bild biete nicht nur Einblick ins Schloss selbst, sondern auch in das Historische Museum Saar am Schlossplatz und in die Kasematten unterhalb des Schlosses. Außerdem auf dem Bild zahlreiche bekannte Gesichter zu entdecken, „darunter auch der älteste Schlossbewohner – das Schlossgespenst“.

Ohne Termin kann es zu kürzeren Wartezeiten kommen, da der Zugang zur Tourist Info begrenzt ist.