St. Arnual : Ü 55: Wie Saarbrücker alt werden wollen

St. Arnual Mitte 50 beginnt die Phase zwischen Arbeit und Ruhestand. Ausstellung zeigt, was Menschen für diese Zeit – und danach – wollen.

Älter werden soll bloße Kopfsache sein? Eine steile These. „Älter werden = Kopfsache?“ heißt auch eine Ausstellung, die die Pädagogisch-Soziale Aktionsgemeinschaft (Pädsak), das ist die Gemeinwesenarbeit auf dem Wackenberg, mit Menschen im Alter zwischen 55 und 69 entwickelt hat. Die Ausstellung gehört zum Projekt „Gesund ü 55“. Dabei arbeitet die Stadt Saarbrücken zusammen mit der Techniker Krankenkasse.

Es sei unüblich, sich bei der Gesundheitsförderung der Altersgruppe von 55 bis 69 zuzuwenden, sagt Angelika Kraus vom Amt für soziale Angelegenheiten, die Initiatorin von „Gesund ü 55“. Dabei sei gerade diese „Übergangsphase im Leben“ spannend. Die einen sind noch in den letzten Berufsjahren, andere stecken schon im „Loch nach der Rente“. Viele hätten sich bereits um kranke Eltern oder Enkel zu kümmern. Die Scheidungsrate sei in dieser Altersspanne am höchsten.