Saarbrücken : Saarbrücker Ruderin träumt von Olympia

Saarbrücken Die 19-jährige Ella Reim geht aufs Rotenbühlgymnasium und trainiert im Ruderverein Saarbrücken. Bei der EM gewann sie Silber.

In manchen Phasen sei sie beim Training sehr gefordert. Besonders in der Wettkampfphase habe sie fast keine Freizeit und sei sehr eingeschränkt. In der kurzen Trainingspause im Sommer oder an freien Tagen verbringe sie gerne Zeit mit ihrer Familie oder Freunden und sei auch froh, wenn sie einfach mal nichts machen kann.

Davor steht aber zunächst einmal das Abitur an. Danach wolle sie, wenn möglich, im Ausland Medizin studieren und dort weiter an ihrem großen Ziel arbeiten. Ihr Trainer Harald Blum hält dies auch für realistisch: „Sie hat in diesem Jahr großartige Leistungen gezeigt, und das Ziel Olympia 2024 in Paris kann sie schaffen.“ Von Saarbrücken aus ist man mit dem Zug in knapp zwei Stunden in der französischen Hauptstadt. Für Ella Reim würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn es in fünf Jahren heißt: nächster Halt Paris.