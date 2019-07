Teamarbeit : Saarbrücker Ruderer gewinnen in Luxemburg

Saarbrücker Ruderer gewinnen in Luxemburg

Saarbrücken Der Masters-Doppelvierer des RV Saarbrücken gewann sein Rennen bei der Langstreckenregatta der „Federation Luxembourgeoise d’Aviron“ in Luxemburg auf der Mosel. Das teilte der Verein mit. Sieg im Masters - Doppelvierer Schengen/LUX, den 07. Juli 2019 Zur 3. „Wäistrooss-Regatta“ waren rund 100 Ruderinnen und Ruderer aus Luxemburg, Ostfrankreich, Belgien, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gekommen, die in 35 Booten vom Einer bis zum Achter auf die 5000-Meter-Strecke gingen.

Der Saarbrücker Masters- Doppelvierer mit Michael Leicher (69), Jürgen Grasbon (59), Karl Reim (53) und Hans Gliem (63) gewann sein Rennen in der Alterrsklasse F (60 Jahre) in der Zeit von 19,42 Minuten. In der Gesamtwertung der Regatta wurde die Mannschaft Vierter von 35 gestarteten Booten. Auf Rang 14 der Gesamtwertung kam der Masters–Gig–Vierer der Altersklasse E mit Charly Hodapp (63), Eberhard Schwab (60), Ruth Brünnen (53), Gerd Noll