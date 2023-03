Laden sucht Nachfolger Saarbrücker Rettermarkt steht zum Verkauf

Seit 2020 bietet das Geschäft in der Cecilienstraße „gerettete“ Lebensmittel an. Das bedeutet: Dass das krumme oder fleckige Gemüse, das Brot von gestern, die Konserven, deren Mindesthaltbarkeitsdatum fast oder gerade abgelaufen ist, hier in den Regalen landet, statt in der Tonne. Dabei wird der Rettermarkt unter anderem von Bäckereien und Landwirten beliefert mit Produkten, die zwar noch essbar sind, die sie aber aus verschiedenen Gründen entsorgen würden.