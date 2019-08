Protest gegen Saarbrücken-Film : Saarbrücker Rapper setzen sich für „Saarbrooklyn“ ein

Saarbrücken Video ist auf der Plattform Youtube zu sehen.

In der rund dreiwöchigen Produktionsphase entstand ein über sieben Minuten langes Rap-Video, in dem die Saarbrücker nicht nur Aufnahmen aus ihrer Stadt zeigen, sondern sie auch lyrisch gegen die „Berichterstattung aus unterster Schublade“, wie sie es in dem Lied nennen, des Spiegel TV-Beitrages verteidigen. Organisator ToBlerUno konnte für das Video zahlreiche Saarbrücker Rap-Größen gewinnen, unter anderem auch EstA, der 2017 mit seinem „Saarland-Song“ Schlagzeilen machte. Zu zeigen, dass Saarbrücken mehr zu bieten hat und es auch andere Seiten gibt, als die, die von Spiegel TV gefilmt wurden, sei das Ziel gewesen, teilte Nico Ott, einer der Produzenten und Rapper des Videos, bereits vor der Veröffentlichung mit.

Der Spiegel TV-Beitrag „Saarbrooklyn – Am Rande der Gesellschaft“ war am 15. Juli auf RTL ausgestrahlt worden. Er zeigte, die Abhängige in der Innenstadt Drogen konsumieren, und es ging um angeblich schlechte Wohnverhältnisse auf der Folsterhöhe. Die Stadt Saarbrücken hatte in der Folgewoche offiziell Programmbeschwerde gegen den Beitrag eingelegt und diese unter anderem mit einseitiger Berichterstattung begründet.