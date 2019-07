Mondlandung : Gänsehautmoment oder Weltraum-Märchen?

Regionalverband Wie ein Raumfahrt-Fan und ein Skeptiker die erste Mondlandung bewerten, die an diesem Sonntag 50 Jahre her ist.

In der Nacht wurde aus einem eigens eingerichteten Sonderstudio der ARD berichtet, dem Apollo-Studio in Köln. „Bereits Tage zuvor drehte sich in Funk- und Printmedien alles um die Mondlandung“, sagt Dieter F. So wurden damals extra Informationsgrafiken gefertigt und Informationssequenzen gedreht, wie sie in der heutigen Berichterstattung selbstverständlich sind, um dem Zuschauer das Geschehen bis ins Kleinste erklären zu können.