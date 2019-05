Kriminalität in Saarbrücken : Polizisten fühlen sich im Stich gelassen

Kriminalität in Saarbrücken

Einer Festnahme gehen oft schwere Straftaten voraus. Auch gegen Polizisten. Die empört, wenn viele Beschuldigte einfach so davonkommen. Foto: dpa/Armin Weigel

Saarbrücken Während der Festnahme fügen Verdächtige den Polizisten in Saarbrücken oft schweres Unrecht zu. Wenn die Beschuldigten ohne festen Wohnsitz sind, verlaufen viele Verfahren im Sande.

Karcherstraße, St. Johann. In der größten saarländischen Polizeiinspektion (PI) Saarbrücken-Stadt reden sich Beamte den Frust von der Seele. Am Tisch fällt das Wort Nasenbeinbruch. Es geht um eine Attacke wie aus dem Nichts. Verletzt: ein Polizeibeamter. Einfach so. Konsequenzen sind nicht zu erwarten. Der Beschuldigte hat keine Adresse.