Tatort Tankstelle : Polizei kommt Tankbetrüger auf die Schliche

Saarbrücken Dreimal getankt und dann auf und davon – ohne zu bezahlen: Das könnte einen 47-Jährigen noch teuer zu stehen kommen.

(red) Deutsche und französische Polizisten haben einen Tankbetrüger (47) aus Saargemünd überführt. Sie wiesen dem Mann drei Taten nach. Wie die Inspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, hatte der jetzt ermittelte Betrüger in den Jahren 2018 und 2019 dreimal in Kleinblittersdorf und Güdingen getankt und sich anschließend entfernt, ohne zu bezahlen. Beamte der Gendarmerie in Saargemünd fanden schließlich heraus, wo der Verdächtige wohnt. Sie luden ihn zur Vernehmung in die Saarbrücker Polizeidienststelle an der Karcherstraße vor. Ihre deutschen Kollegen haben Videoaufnahmen von den Tankbetrügereien, die den Mann überführen. Er gab die Taten zu. Die 130 Euro für den Sprit hat er inzwischen bezahlt. Ein Gerichtsverfahren wegen der Tankbetrügereien droht im dennoch.