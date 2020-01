Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrssicherheit in Saarbrücken : Gefahr lauert nicht nur im Dunkeln

Die Unfallstatistik zeigt, dass vor allem Senioren als Fußgänger im Straßenverkehr gefährdet sind. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Regionalverband Nur kurz nach einem Fußgänger-Unfall in Altenkessel hätte es dort beinahe wieder einen folgenschweren Zusammenstoß gegeben. Die Passantinnen waren wegen ihrer Kleidung in der Dunkelheit fast unsichtbar. Und das auf einer Hauptverkehrsstraße.

Noch Sekunden bis zum Unglück. Die Fußgängerin (62) will kurz nach 17 Uhr in Altenkessel die Provinzialstraße überqueren. Die Frau ist auf der Fahrbahn. Jetzt biegt vom Parkplatz eines Discounters ein Wagen in die Provinalstraße ein. Das Auto erfasst die 62-Jährige. Der 60 Jahre alte Fahrer hat die Frau übersehen. Sie fällt hin. Alarm für Polizei und Rettungsdienst. Der Einsatz läuft am 28. November 2019 noch, als der nächste Zusammenstoß geradezu in der Luft liegt.

SZ-Leserin Ingrid Schneider aus Altenkessel erinnert sich bis heute an jede Einzelheit: „Wir fuhren von einem Parkplatz weiter Richtung Völklingen. Nach etwa zehn Metern überquerten Personen die Fahrbahn der Provinzialstraße. Wir sahen eine Frau und ließen sie passieren. Direkt dahinter war plötzlich eine weitere Person. Man konnte sie fast nicht erkennen in ihrem schwarzen Mantel, der bis auf den Boden reichte. Dazu trug sie noch eine dunkle Mütze oder ein dunkles Kopftuch.“ Das machte die Fußgängerin fast unsichtbar. Und das auf einer der am stärksten befahrenen Straßen im Saarbrücker Westen.Die SZ-Leserin wünscht sich einen Appell, dass Fußgänger in der dunklen Jahreszeit gut sichtbare Garderobe tragen oder etwas Helles an ihre Kleidung heften sollten. Zumal dann, wenn sie ausgerechnet an dunklen Stellen die Fahrbahn überqueren.

Die Verkehrssicherheitsexperten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt greifen diesen Appell im Gespräch mit der SZ gern auf. „Es ist auf jeden Fall gut, gerade in der dunklen Jahreszeit die Erkennbarkeit zu steigern“, heißt es aus der Karcherstraße.

Allerdings könne helle, auffallende Kleidung nur ein Teil der Unfallverhütung sein. „Wir müssen im Grunde immer aufpassen, wenn wir uns im Straßenverkehr bewegen.“ Nicht nur in den Wintermonaten, denn für diese dunklen Wochen weist die Statistik bei den Fußgängern keine auffallende Steigerung der Unfälle aus. Demnach gab es zwar 2018 saarlandweit 125 Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern bei Dunkelheit und 26 in der Dämmerung, aber 350 am helllichten Tag.

Einer der schlimmsten Fußgänger-Unfälle, die es 2019 auf Saarbrückens Straßen gab, geschah bei Tageslicht im Spätsommer: am 10. September gegen 11.15 Uhr. In Höhe der Einmündung Schubertstraße überquerte ein Fußgänger (68) die Dudweilerstraße zwischen zwei Bussen. Ein Fahrrad erfasste ihn. Der Radfahrer (23) trug leichte Verletzungen davon. Der Fußgänger erlitt beim Sturz so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am selben Tag starb.

Der Blick auf die Jahre 2018 und 2017 sowie die Unfallopfer aus allen Altersklassen zeigt, wie wichtig der Appell zur Vorsicht im Straßenverkehr ist. Bei den Fußgängern stieg im Saarland die Zahl der Getöten von elf auf zwölf, acht davon waren in der Altersgruppe 65 plus. Die Zahl der Schwerverletzten wuchs von 98 im Jahre 2017 auf 125 im Folgejahr, also um mehr als ein Viertel. Schwerverletzt ist den Polizei-Kriterien zufolge, wer sich nach einem Unfall länger als einen Tag in einem Krankenhaus behandeln lassen muss. Der Rückgang der Leichtverletztenzahl fiel mit 361 im Jahr 2018 um nur acht im Vergleich zum Vorjahr gering aus.