Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheitsaktion der Saarbrücker Polizei : Jetzt läuft der Großeinsatz gegen Taschendiebe

Die Kontaktpolizisten Patrick Rubeck (links) und Michael Gottesleben gehören auch in diesem Jahr zu den Sicherheitskräften, die während des Christkindlmarktes im Einsatz sind. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In Saarbrücken hat eine der größten Polizeiaktionen des Jahres begonnen – nicht nur gegen Diebe. Für Sicherheit auf dem Christkindlmarkt sorgen Polizisten in Zivil und in Uniform, der Kommunale Ordnungsdienst. Und Sperren aus Beton an den Zufahrten.

900 000: So viele Besucher hatte der Saarbrücker Christkindlmarkt im vergangenen Jahr. Sechs: So wenige Taschendiebstähle registrierte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt im Budenstädtchen auf der Bahnhofstraße und dem St. Johanner Markt. Plus fünf andere Diebstähle und eine Sachbeschädigung. Zahlen, die für Saarbrückens Polizeichef Udo Schneider eines zeigen: Die Aktion „Sicherer Weihnachtseinkauf“ hat gewirkt. Sie hat auch anderweitig Unheil verhindert. Denn Polizisten waren im Notfall immer ganz in der Nähe, etwa um vier vermisste Kinder aufzustöbern und zu ihren Eltern zu bringen.

An diesem Montag, 25. November, startet der nächste mehrwöchige Großeinsatz. Er geht weit über den Schutz vor Taschendieben hinaus. Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und ZKE planen seit Monaten, was sich jetzt wieder bewähren soll. Zum Beispiel gegen Amok-Raser. Die ersten Betonsperren stehen schon an den Eingängen zur Festmeile.

Genauso wichtig sind für die Einsatzplaner in der St. Johanner Karcherstraße die Kollegen, die ständig im Getümmel unterwegs sein werden. Das sind dann die Kontaktpolizisten ebenso wie Kollegen von der Bereitschaftspolizei oder die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes. Udo Schneider ist wichtig, dass die Polizei nicht nur in Uniform auf den Straßen unterwegs sein wird. Beamte in Zivil mischen sich natürlich auch unters Volk, um Straftaten zu verhindern oder Kriminelle dingfest zu machen – gerade wenn die sich unbeobachtet fühlen.

Gerade in der ersten Woche muss die Saarbrücker Polizei gleich zwei Großveranstaltungen meistern. Am kommenden Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, steigert der Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt die Anziehungskraft der Stadt auf die Freunde der Adventsromantik.

Und am zweiten Adventssamstag, also am 7. Dezember, folgt das nächste Großereignis, die lange Einkaufsnacht. Die City-Einzelhändler und die großen Kaufhäuser öffnen bis 24 Uhr. Weil viele von jenseits der Grenze kommen werden, haben die saarländischen Polizisten während der vorweihnachtlichen Markt-Wochen Verstärkung von der Gendarmerie und der Police Nationale.

Die Sicherheitskräfte aus Frankreich sind mit von der Partie, wenn die Inspektion Saarbrücken-Stadt ihre Mobile Wache aufstellt. Der Infostand an der Ecke Bahnhofstraße/Fürstenstraße ist am 30. November von 12 bis 18 Uhr und am 7. Dezember von 16 bis 22 Uhr besetzt. Willkommen ist jeder, der einfach mal wieder mit einem Polizisten oder mit den ehrenamtlichen Saarbrücker Seniorensicherheitsberatern ins Gespräch kommen will.

Und erst recht jeder, der ein Problem hat. Wie hilfreich die mobile Wache ist, zeigte sich 2018 am langen Einkaufssamstag, als Zehntausende Geschäfte und Straßen bevölkerten. Zwei Diebstahlsopfer gingen damals zum Infostand in der Bahnhofstraße.

Die Frauen vermuteten, jemand habe ihnen in einem Geschäft die Handtaschen gestohlen. Polizisten gingen sofort hin, fanden im Laden sogar eine der Handtaschen wieder. Zwar fehlte daraus das Bargeld, aber wenigstens waren wichtige Dokumente noch drin.

Damit Taschen und andere Wertsachen gar nicht erst wegkommt, gibt es auch in diesem Jahr nützliche Tipps an den Info-Tagen. Wer bis dahin nicht auf Ratschläge gegen Diebstähle und andere Alltagskriminalität warten will, kann sich telefonisch bei den Kontaktpolizisten melden.

Tonnenschwere Betonpoller schützen die Zufahrten zum Christkindlmarkt und die Saarbrücker Bahnhofstraße. Feuerwehr und Rettungswagen können dennoch jedes Ziel in der Festzone erreichen. Foto: BeckerBredel