Serie Menschen im Regionalverband : Das Ausdauer-Ass hat eine starke Stütze

Sabrina Hoppe aus Saarbrücken gehört zu den Physiotherapeuten, die sich um die deutschen Triathleten kümmern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Saarbrücker Physiotherapeutin Sabrina Hoppe betreute Ironman-Siegerin Anne Haug auch beim Triumph auf Hawaii.

. Anne Haug (36) gewann im Oktober als erste deutsche Athletin den Ironman Hawaii. Als sie sich im Rathaus St. Johann ins Goldene Buch eintrug, war sie nicht allein. Beim Rennen in Hawaii auch nicht. Die Wahl-Saarbrückerin Haug hatte die 36-jährigen Physiotherapeutin Sabrina Hoppe dabei. Haug erklärte öffentlich, wie sehr sie den Sieg der jungen Frau aus Schwerin verdankt, die ebenfalls Wahl-Saarbrückerin ist.

Am Olympiastützpunkt (OSP) liefen sie sich über den Weg, dort arbeitet Hoppe seit 2012 in der Reha-Praxis Sportsmed. Am OSP trainieren die deutschen Triathleten seit vielen Jahren. Jan Frodeno legte dort den Grundstein für Olympia- und Ironman Erfolge.

Da Hoppe zum Kreis der Therapeuten gehört, die die Nationalsportler am OSP und auf ausgewählten Trainingsreisen begleiten, traf sie Haug 2013 in Stockholm. Allerdings mehr so am Rande: „Ich habe ein kleines Notizbuch, in dem ich mir über jeden Sportler etwas notiere. Bei Haug stand nur, dass sie dicke Beine habe und keine Therapie wünsche. Das war alles.“ Die beiden waren denn auch erst einmal schnell miteinander fertig.

Erst bei einem späteren Trainingslager trafen sie sich wieder. Diesmal auf Fuerteventura. Anne Haug trainierte für Olympia, änderte die Distanzen und hatte Pech. „Rio 2016 lief nicht so gut, es kam eine Hüftfraktur hinzu. Da rief sie mich an und wollte Tipps. Ich habe mich mit ihr getroffen, und wir nahmen uns viel Zeit für Analysen und Trainings“, erzählt Hoppe.

Mit der wachsenden Freundschaft wurde die Kooperation der beiden zur Leidenschaft. Hoppe traf sich mit Haug schon morgens um 6 Uhr vor ihrer regulären Arbeitszeit, opferte Jahresurlaube, um Trainingslager zu begleiten. „2019 war Anne noch einmal verletzt. Aber wir haben sehr viel gearbeitet. Da Anne im Saarbrücker Haus der Athleten an der Sportschule wohnt, nutzen wir die kurzen Wege. Es war sieben Tage Arbeit die Woche, und es hat sich ausgezahlt.“

Anne Haug (36) führt ihren Erfolg auch auf die Physiotherapeutin Sabrina Hoppe zurück. Foto: BeckerBredel